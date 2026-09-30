उज्जैन: स्टे खारिज होते ही एक्शन में प्रशासन, महाकाल से कोट मोहल्ला मार्ग के चौड़ीकरण के लिए जल्द चलेगी जेसीबी

आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर धर्मनगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के लिए सड़कों के चौड़ीकरण की मुहिम तेज हो गई है। इसी कड़ी में महाकाल मंदिर से कोट मोहल्ला चौराहे तक के मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से अटका यह मामला अदालत से स्टे खारिज होते ही अचानक गति पकड़ गया है।

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