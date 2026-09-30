धार: हॉस्टल की अव्यवस्थाओं से नाराज 150 छात्राएं 20 किमी पैदल निकलीं, व्यवहार और भोजन की गुणवत्ता पर उठाए सवाल

जिले के बाग ब्लॉक के भमोरी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की करीब 150 छात्राएं बुधवार तड़के हॉस्टल से निकलकर अपनी समस्याएं लेकर एसडीएम से मिलने रवाना हो गईं। कक्षा 9वीं और 10वीं की छात्राएं करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर ग्राम बिरलाई पहुंचीं। छात्राओं ने हॉस्टल में सहायक वार्डन के व्यवहार, भोजन की गुणवत्ता और अतिथि शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई।

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