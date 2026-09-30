इंदौर: ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टा चलाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 14 करोड़ से अधिक के लेन-देन का खुलासा

इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में कथित तौर पर सट्टा संचालित करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आठ मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और आठ एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में दोनों आरोपियों के खातों से 14 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंक खातों की जांच कर रही है।

विज्ञापन