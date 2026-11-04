उज्जैन: अखाड़ा परिषद अध्यक्ष पुरी ने बागेश्वर बाबा को दी क्लीन चिट, यूपी पर बोले- योगी तीसरी बार बनेंगे सीएम

भगवान श्रीकृष्ण की मुद्रा को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर उज्जैन में मचे घमासान के बीच अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी, उनका भाव गलत नहीं था।

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