विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियमों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिर प्रबंध समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए देश के प्रमुख मंदिरों और उज्जैन के प्राचीन मंदिरों के पुजारियों को भी साधु-संतों और महामंडलेश्वरों के समान गर्भगृह में प्रवेश देने की पुरजोर मांग की है। महासंघ ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि मंदिर समिति ने इस भेदभाव को समाप्त नहीं किया, तो यह मामला अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा।

विज्ञापन