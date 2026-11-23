अवंतिकानाथ भगवान श्री महाकालेश्वर ने कार्तिक मास के दूसरे सोमवार को अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण किया। श्रावण-भाद्रपद की ही तरह कार्तिक माह में भी आस्था का वही सैलाब देखने को मिला, जब शाम 4 बजे महाकालेश्वर मंदिर से भगवान श्री चंद्रमोलेश्वर की दूसरी सवारी पूरे शाही वैभव और उल्लास के साथ निकाली गई। नगर भ्रमण पर निकलने से पूर्व मंदिर के सभामंडप में पुजारी आशीष शर्मा ने भगवान श्री चंद्रमोलेश्वर का विधिवत पूजन-अर्चन किया। इसके पश्चात जैसे ही भगवान रजत पालकी में विराजित होकर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने राजाधिराज को गार्ड ऑफ ऑनर (सलामी) देकर नगर भ्रमण के लिए विदा किया।

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