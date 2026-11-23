विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती और देहरी दर्शन की बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। महाकाल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी 22 वर्षीय निशांत पुत्र नीरज शर्मा को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपित को 25 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

विज्ञापन