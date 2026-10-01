उज्जैन: शाही मस्जिद हादसे पर बोले शहर काजी, टेक्निकल मिस्टेक से गिरा मीनार, शांति और सौहार्द बनाए रखें

शाही मस्जिद की मीनार गिरने की घटना पर शहर काज़ी ख़लीक़ुररहमान का आधिकारिक बयान सामने आया है। उन्होंने हादसे के कारणों को स्पष्ट करते हुए नागरिकों से शांति और सौहार्द (अमन-ओ-अमान) बनाए रखने की अपील की है।

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