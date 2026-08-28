उज्जैन: मिल्क केक के नाम पर बेचा जा रहा था तेल-पाउडर का घोल, 54 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट

त्योहारों और आम दिनों में शुद्धता का दावा करने वाले बड़े नामी प्रतिष्ठानों की पोल खुलना जारी है। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए फ्रीगंज स्थित मशहूर न्यू कैफे मयूरम पर अचानक छापा मारा। कार्रवाई के दौरान जो सच सामने आया, वह ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ का एक बड़ा मामला है।

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