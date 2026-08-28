उज्जैन: मिल्क केक के नाम पर बेचा जा रहा था तेल-पाउडर का घोल, 54 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट
उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने फ्रीगंज स्थित न्यू कैफे मयूरम पर छापा मारकर 54 किलो संदिग्ध मिल्क केक जब्त कर नष्ट कराया। जांच में मिठाई में दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल, शुगर और मिल्क पाउडर का इस्तेमाल पाया गया। अधिकारियों ने अन्य प्रतिष्ठानों से भी मिठाई और नमकीन के नमूने लेकर जांच भेजे हैं।
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त्योहारों और आम दिनों में शुद्धता का दावा करने वाले बड़े नामी प्रतिष्ठानों की पोल खुलना जारी है। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए फ्रीगंज स्थित मशहूर न्यू कैफे मयूरम पर अचानक छापा मारा। कार्रवाई के दौरान जो सच सामने आया, वह ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ का एक बड़ा मामला है।
शहीद पार्क स्थित न्यू कैफे मयूरम से मिली शिकायतों के आधार पर जब टीम ने दबिश दी, तो वहां कार्डबोर्ड के डिब्बों में पैक मिठाई का जखीरा मिला। पड़ताल में सामने आया कि जोधपुर के पते वाले इन डिब्बों पर संघटक (सामग्री) के रूप में दूध की जगह घटिया वेजिटेबल ऑइल, शुगर और मिल्क पाउडर लिखा हुआ था।दुकानदार इस घटिया और अमानक माल को डिब्बों से निकालकर ग्राहकों को 'शुद्ध मिल्क केक' बताकर धड़ल्ले से बेच रहा था।
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मौके पर ही 54 किलो मिठाई करवाई नष्ट
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके से 54 किलोग्राम संदिग्ध और अमानक मिठाई जब्त की। मिठाई के शीघ्र खराब होने की प्रकृति को देखते हुए इसे तुरंत मौके पर ही विनष्ट (नष्ट) करवा दिया गया। इसके साथ ही श्रीकृष्णा स्पेशल मिल्क केक और साधारण मिल्क केक के सैंपल सील कर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं।
शहर के अन्य नामी प्रतिष्ठान भी जांच के दायरे में
खाद्य सुरक्षा प्रशासन की इस कार्रवाई की आंच शहर की अन्य प्रसिद्ध दुकानों तक भी पहुंची है। टीम ने उज्जैन और उन्हेल क्षेत्र के कई अन्य प्रतिष्ठानों से भी नमूने एकत्र किए हैं। जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन (फ्रीगंज) मिल्क केक का सैंपल लिया गया। कोठारी कैटर्स नमकीन एंड स्वीट्स (हीरामिल रोड): मावा बर्फी और घेवर के नमूने।राठौर नमकीन (ओल्ड बस स्टैंड, उन्हेल): मोतीपाक और मावा पेड़ा के सैंपल।