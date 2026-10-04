फैसला: उधार के पैसों पर हुआ था खून-खराबा, उज्जैन में पीछे से सिर पर गोली मारने वाले दोषी को उम्रकैद

विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) उज्जैन के विशेष न्यायाधीश अरविंद प्रताप सिंह चौहान ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पैसों के लेन-देन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी रवि उर्फ शुभम सिसोदिया को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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