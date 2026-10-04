एमपी: प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने वृंदावन गया सागर का युवक 12 सितंबर से लापता; यहां-वहां भटक रहे परिजन

उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक नगरी वृंदावन से एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन और आश्रम जाने के लिए घर से निकला मध्य प्रदेश के सागर जिले का एक युवक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की सुस्त कार्यशैली के चलते परिजनों को खुद ही पोस्टर चस्पा कर भटकना पड़ रहा है।

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