सिंगरौली में विकास के दावे फेल: मरीज के लिए खाट बनी एंबुलेंस!, डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे परिजन

जिले में विकास के दावों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल बुनियादी सुविधाओं की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। धौहनी विधानसभा क्षेत्र की सरई तहसील अंतर्गत देवसर जनपद की ग्राम पंचायत नया टोला बेलवानी में पुलिया नहीं होने के कारण एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। गांव तक पहुंचने का रास्ता नहीं होने से परिजनों ने खाट को ही एंबुलेंस बना लिया और मरीज को उस पर लिटाकर नाला पार कराया।

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