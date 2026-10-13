सिंगरौली बैंक लूटकांड: मास्टरमाइंड ओडिशा से गिरफ्तार, पांच साल में 90 किलो सोना लूट की वारदात में रहा शामिल

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बता दें, सिंगरौली के बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में 17 अप्रैल 2026 को पांच हथियारबंद बदमाशों ने महज 15-20 मिनट में करीब 15 करोड़ का सोना और 20 लाख रुपये नकद लूट लिया था। चश्मदीदों के अनुसार दो बदमाश पहले बैंक में दाखिल हुए, कुछ देर बाद तीन और अंदर आ गए। तीन के पास पिस्टल और दो के पास कट्टा था। उन्होंने आते ही ग्राहकों और कर्मचारियों को हथियार दिखाकर काबू में कर लिया और सभी के मोबाइल फोन एक जगह रखवा दिए थे। विरोध करने पर हवाई फायर भी किया था। विज्ञापन



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सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक शियाज केएम के निर्देशन में पुलिस टीम लगातार लूट गिरोह के नेटवर्क और बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया मास्टरमाइंड एक बेहद शातिर अपराधी है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पीयूष जायसवाल से की जा रही पूछताछ के आधार पर पुलिस को अन्य राज्यों में हुई लूट की वारदात, गिरोह के बाकी बचे सदस्यों और लूटे गए सोने के ठिकाने के संबंध में अहम जानकारियां मिलने की पूरी उम्मीद है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ और जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ इस मामले में कई अन्य चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।



पटना का है गिरोह का सरगना

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया 26 वर्षीय पीयूष जायसवाल मूल रूप से बिहार के पटना का निवासी है। वह बिहार का सूचीबद्ध अपराधी है और अंतरराज्यीय लूट गिरोह का मुख्य सरगना बताया गया है। पुलिस जांच में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि आरोपी वर्ष 2021 से लेकर अब तक देश के अलग-अलग राज्यों और जिलों में 90 किलोग्राम से अधिक सोने की लूट की वारदात में शामिल रहा है। पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और लूट का सोना खपाने वाले मुख्य ठिकानों की जानकारी जुटा रही है।



कई राज्यों में बड़ी वारदात को दिया अंजाम

पुलिस जांच में आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी ने वर्ष 2022 में राजस्थान में एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस वारदात के दौरान आरोपी और उसके साथियों ने लगभग 24 किलोग्राम सोना और भारी नकदी लूटी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कटनी और राजस्थान के जयपुर में भी लगभग 22 किलोग्राम सोने की लूट की वारदात से इस आरोपी के सीधे संबंध सामने आए हैं। पुलिस इन सभी मामलों में उसकी भूमिका और गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों के बारे में जानकारियां जुटा रही है। बता दें, सिंगरौली के बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में 17 अप्रैल 2026 को पांच हथियारबंद बदमाशों ने महज 15-20 मिनट में करीब 15 करोड़ का सोना और 20 लाख रुपये नकद लूट लिया था। चश्मदीदों के अनुसार दो बदमाश पहले बैंक में दाखिल हुए, कुछ देर बाद तीन और अंदर आ गए। तीन के पास पिस्टल और दो के पास कट्टा था। उन्होंने आते ही ग्राहकों और कर्मचारियों को हथियार दिखाकर काबू में कर लिया और सभी के मोबाइल फोन एक जगह रखवा दिए थे। विरोध करने पर हवाई फायर भी किया था।ये भी पढ़ें- नया खुलासा: बिना जांच 96 घंटों में जारी हुए बांग्लादेशियों के भारतीय दस्तावेज, दान के रूप में मिलता था कमीशन सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक शियाज केएम के निर्देशन में पुलिस टीम लगातार लूट गिरोह के नेटवर्क और बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया मास्टरमाइंड एक बेहद शातिर अपराधी है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पीयूष जायसवाल से की जा रही पूछताछ के आधार पर पुलिस को अन्य राज्यों में हुई लूट की वारदात, गिरोह के बाकी बचे सदस्यों और लूटे गए सोने के ठिकाने के संबंध में अहम जानकारियां मिलने की पूरी उम्मीद है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ और जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ इस मामले में कई अन्य चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया 26 वर्षीय पीयूष जायसवाल मूल रूप से बिहार के पटना का निवासी है। वह बिहार का सूचीबद्ध अपराधी है और अंतरराज्यीय लूट गिरोह का मुख्य सरगना बताया गया है। पुलिस जांच में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि आरोपी वर्ष 2021 से लेकर अब तक देश के अलग-अलग राज्यों और जिलों में 90 किलोग्राम से अधिक सोने की लूट की वारदात में शामिल रहा है। पुलिस अब उसके आपराधिक नेटवर्क और लूट का सोना खपाने वाले मुख्य ठिकानों की जानकारी जुटा रही है।पुलिस जांच में आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। आरोपी ने वर्ष 2022 में राजस्थान में एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस वारदात के दौरान आरोपी और उसके साथियों ने लगभग 24 किलोग्राम सोना और भारी नकदी लूटी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कटनी और राजस्थान के जयपुर में भी लगभग 22 किलोग्राम सोने की लूट की वारदात से इस आरोपी के सीधे संबंध सामने आए हैं। पुलिस इन सभी मामलों में उसकी भूमिका और गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों के बारे में जानकारियां जुटा रही है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इसी साल अप्रैल में कट्टे की नोक पर हुई दिनदहाड़े लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने ओड़िशा से वारदात के कथित मास्टरमाइंड पीयूष जायसवाल को पकड़ा और उसे सिंगरौली लेकर आई। मामले की जांच के लिए गठित पुलिस टीम ने अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।