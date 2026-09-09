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बदहाल व्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर: कढ़ाई में शव रखकर उफनता नाला पार कराने को मजबूर हुए ग्रामीण, देखें वीडियो

Wed, 09 Sep 2026 01:01 PM IST
मुरैना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: मुरैना ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

मुरैना में बारिश के बीच बदहाल व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। श्मशान घाट नहीं होने और उफनते नाले के कारण ग्रामीणों को मृतक का शव लोहे की कढ़ाई में रखकर नाला पार कराना पड़ा।

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Morena: Shameful Picture of Poor System, Villagers Forced to Carry Body in Iron Pan Across Swollen Drain
बदहाल व्यवस्था के बीच शव को कढ़ाई में रखकर नाला पार करते ग्रामीण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले से बारिश के बीच बदहाल व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। पहाड़गढ़ जनपद पंचायत के भौरूसिंह का पुरा गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गांव में श्मशान घाट की सुविधा नहीं है और लगातार बारिश के कारण नाला उफान पर आ गया। ऐसे में ग्रामीणों ने मृतक के शव को लोहे की बड़ी कढ़ाई में रखकर नाला पार कराया।

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बताया जा रहा है कि गांव निवासी हुकुम सिंह परमार की मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव से बाहर ले जाना था लेकिन लगातार बारिश के कारण नाला उफान पर था और सामान्य रास्ता पानी में डूब गया था। ऐसे हालात में ग्रामीणों के सामने शव को दूसरी तरफ ले जाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। आखिरकार ग्रामीणों ने लोहे की बड़ी कढ़ाई का सहारा लिया। शव को कढ़ाई में रखा गया और कई लोग उसे संभालते हुए उफनते नाले को पार कराने में जुट गए। इस दौरान हादसे का खतरा भी बना रहा। घटना का वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
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सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस गांव की आबादी दो हजार से अधिक बताई जा रही है, वहां आज भी अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्थित श्मशान घाट की सुविधा क्यों नहीं है। श्मशान घाट नहीं होने के कारण परिवार को निजी खेत में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में नाले का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अंतिम यात्रा तक के लिए ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ती है।

मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव ने कहा कि यदि ग्राम पंचायत में श्मशान घाट का निर्माण नहीं हुआ है या निर्माण कार्य में किसी तरह की अनियमितता हुई है तो इसकी जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द श्मशान घाट का निर्माण कराया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन का यह आश्वासन कब जमीन पर उतरता है और गांव कब सम्मानजनक अंतिम संस्कार जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़ पाता है।

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