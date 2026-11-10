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सीधी: वन विभाग की तेज रफ्तार गाड़ी और ऑटो में जोरदार भिड़ंत, पांच लोग घायल, दंपती की हालत गंभीर

Tue, 10 Nov 2026 05:02 PM IST
सीधी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी Published by: सीधी ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 05:02 PM IST
सार

वन विभाग की तेज रफ्तार कैंपर और ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार पांच लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को दो एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

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Sidhi: Forest Department Vehicle Collides with Auto, Five Injured Including Elderly Couple Near Jogdah Bridge
हादसे के बाद जर्जर ऑटो

विस्तार
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जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगदह पुल के पास मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे तेज रफ्तार वन विभाग की कैम्पर वाहन और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार पांच लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया।

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ईएमटी शिव द्विवेदी ने बताया कि जब एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची तो सभी घायल सड़क किनारे पड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने एंबुलेंस चालक बृहस्पति विश्वकर्मा के साथ मिलकर घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए दो अलग-अलग एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में घायलों के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई हैं।
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वहीं एंबुलेंस चालक बृहस्पति विश्वकर्मा ने बताया कि दुर्घटना में कुंजबिहारी विश्वकर्मा (59 वर्ष) और उनकी पत्नी उमा विश्वकर्मा (58 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके अलावा तीन अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है।

घटना को लेकर अमिलिया थाना प्रभारी राकेश बैंस ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया था। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति संभाली और घायलों को अस्पताल भिजवाने में मदद की। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

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