चार दिवसीय शिवपुरी दौरे पर आ रहे सिंधिया: 134 करोड़ के विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला, युवाओं से होगा संवाद

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार रात से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के चार दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करीब 134 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सिंधिया शिवपुरी, कोलारस और पिछोर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इन परियोजनाओं में सड़क संपर्क, नागरिक सुविधाओं और खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सिंधिया के कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, विकास कार्यों में एक दर्जन से अधिक सड़क निर्माण परियोजनाएं और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। इनका उद्देश्य जिले में आवागमन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। बयान में कहा गया है कि चार दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री विभिन्न विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे और शिवपुरी जिले के विकास को गति देने के लिए नए कार्यों की आधारशिला रखेंगे।

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सिंधिया के कार्यक्रमों की शुरुआत गुरुवार सुबह शिवपुरी के श्रीमंत माधवराव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। यहां वे अंडर-18 अंतर-जिला क्रिकेट टूर्नामेंट और अंडर-17 बालक-बालिका वर्ग की 70वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अंतर-जिला और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सिंधिया उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे।

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इसके बाद वे कोलारस विधानसभा क्षेत्र के भदोता पहुंचेंगे। यहां करीब 39 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इनमें सड़क निर्माण सहित अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं।



इसके बाद सिंधिया सिंघराई माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां करीब 14 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद वे केलधार स्थित कपिल मुनि आश्रम पहुंचेंगे। यहां 54 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इन कार्यों से आसपास के क्षेत्रों में सड़क संपर्क और नागरिक सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है। विकास कार्यक्रमों के बाद सिंधिया शिवपुरी के नक्षत्र गार्डन में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों और युवाओं की आकांक्षाओं पर चर्चा करेंगे।

शुक्रवार को सिंधिया रॉबर्टसन रोड पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद फल बाजार का दौरा कर व्यापारियों और अन्य संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे। वे मेडिकल कॉलेज के पास प्रस्तावित रैन बसेरे की आधारशिला भी रखेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों, मरीजों के परिजनों और जिले के बाहर से आने वाले आगंतुकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा वे पिछोर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विकास कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे।

दौरे के अंतिम दिन शनिवार को सिंधिया कोलारस में प्रस्तावित स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। इससे क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसके बाद वे लोहादेवी मंदिर पहुंचेंगे, जहां करीब 12 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया जाएगा।