मंडला: बंदूक खाली कर रहा था भांजा, अचानक चली गोली, सीने में छर्रे लगने से मामा की गई जान, हिरासत में आरोपी

जिले के निवास थाना क्षेत्र के ग्राम जंगलिया में दीपावली की देर रात भरमार बंदूक फटने से हुई 45 वर्षीय भारत सिंह मार्को की मौत के मामले में पुलिस ने उनके भांजे वीरेंद्र सिंह उईके को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार घटना के समय करीब 70 वर्षीय राम सिंह मार्को की लाइसेंसी भरमार बंदूक खाली करने के लिए उनके नाती वीरेंद्र सिंह उईके को दी गई थी। वीरेंद्र बंदूक खाली कर रहा था, तभी अचानक बंदूक फट गई। इस दौरान पास में खड़े उसके मामा भारत सिंह मार्को के सीने में छर्रे और बंदूक के टुकड़े लग गए। गंभीर चोट आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद परिजन भारत सिंह को निजी वाहन से निवास अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही निवास पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।निवास थाना प्रभारी धर्मेंद्र धुर्वे के अनुसार मामले की जांच के बाद पुलिस ने वीरेंद्र सिंह उईके को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में कार्रवाई की गई है। मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस बंदूक फटने के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।