रायसेन: पैरों पर चलकर आई थी अस्पताल, प्रसूता की मौत के बाद मचा बवाल, ड्यूटी डॉक्टर पर निजी प्रैक्टिस के आरोप

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परिजनों के मुताबिक अस्पताल पहुंचने पर शुरुआती जांच के बाद इंजेक्शन लगाया गया। आरोप है कि इंजेक्शन के बाद से ही रितु की हालत बिगड़ने लगी। करीब तीन घंटे तक वह तड़पती रही। नर्सें भाग-दौड़कर रही थीं लेकिन फैसला लेने वाला कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। परिजनों का सबसे बड़ा आरोप ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक पर है। उनका कहना है कि डॉक्टर की ड्यूटी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक थी लेकिन वे अस्पताल में नहीं, बल्कि अपने निजी क्लिनिक पर थीं। नर्सें बार-बार फोन करके रितु की हालत बता रही थीं और डॉक्टर फोन पर ही निर्देश दे रही थीं। एक जिंदगी और मौत के बीच झूल रही महिला का इलाज फोन पर हो रहा था।जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो डॉक्टरों ने रितु को भोपाल रेफर करने का फैसला लिया। परिजनों का कहना है कि यहां भी सिस्टम ने साथ नहीं दिया। एंबुलेंस मिलने में एक घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान रितु की सांसें उखड़ती रहीं, परिवार वाले हाथ जोड़कर मदद मांगते रहे। आखिरकार जब एंबुलेंस में शिफ्ट किया गया, तो ऑक्सीजन हटाते ही रितु बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने सीपीआर देकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां के साथ उसके कोख में पल रहे बच्चे की भी सांसें थम गईं।मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ कर दी। आईसीयू वार्ड के गेट की खिड़की का कांच टूट गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ भी झूमाझटकी हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ को सुरक्षा के लिए एक कमरे में बंद करना पड़ा। रात होते-होते मामला और गरमा गया। एडीएम, एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी सभी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ। रात करीब 12 बजे सलामतपुर, सांची, दीवानगंज और उमरावगंज से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा।न्याय की मांग को लेकर परिजन रात करीब 2 बजे कलेक्टर के बंगले पहुंच गए। उनके साथ हिंदू संगठनों के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सबकी एक ही मांग थी, डॉक्टर को निलंबित किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने उनकी बात सुनी और जांच के आदेश दिए। इसके बाद रात करीब 3 बजे वे खुद जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और एडीएम को पांच बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। कलेक्टर ने जांच में जिन बिंदुओं को शामिल करने को कहा उनमें पहला, ड्यूटी के दौरान डॉक्टर अस्पताल में मौजूद थीं या नहीं? दूसरा, क्या वे ड्यूटी के समय निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही थीं? तीसरा, क्या नर्सों को फोन पर इलाज के निर्देश दिए गए? चौथा, एंबुलेंस में देरी क्यों हुई? और पांचवां, रितु की मौत का असली कारण क्या था? शामिल हैं।