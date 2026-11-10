एमपी: देश की सीमा की रखवाली कर रहा जवान, इधर घर में 25 लाख की चोरी; पत्नी बोलीं- एफआईआर में 1.20 लाख का जिक्र

एक तरफ पति श्रीनगर की बर्फीली पहाड़ियों पर देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात है, तो दूसरी तरफ गांव में स्थित उसका सूना घर चोरों के निशाने पर आ गया। चोर घर से सोने-चांदी के लाखों रुपये के आभूषण और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र समेत कई जरूरी दस्तावेज चोरी कर ले गए। परिवार का आरोप है कि करीब 25 लाख रुपये की चोरी हुई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में चोरी गए सामान की कीमत महज 1 लाख 20 हजार रुपये दर्ज की। अब जवान की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और सामान की बरामदगी की मांग की है।

मामला करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम झंडा का है। यहां रहने वाले रणजीत सिंह तोमर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 25वीं वाहिनी में जवान हैं। इन दिनों उनकी तैनाती श्रीनगर में है। इसी दौरान 1 नवंबर की रात अज्ञात चोरों ने उनके सूने घर को निशाना बनाया।

परिवार के मुताबिक, चोर घर में घुसे और कमरों के साथ अलमारी के ताले तोड़ दिए। इसके बाद अंदर रखे सोने-चांदी के आभूषण, प्लॉट की मूल रजिस्ट्री, एनपीएस पेंशन कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा के कागजात, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड चोरी कर ले गए।

चोरी गए सामान में करीब 15 तोला सोना और लगभग 500 ग्राम चांदी के आभूषण शामिल हैं। इनमें सोने का हार, अंगूठियां, चेन, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, करधनी और बच्चों के छोटे-छोटे गहने भी थे। परिवार के लिए ये आभूषण केवल कीमती धातु नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत की कमाई और शादी-ब्याह की यादों से जुड़े थे।

सुबह जब परिवार को चोरी का पता चला, तो उनके होश उड़ गए। श्रीनगर में तैनात जवान को भी घटना की जानकारी दी गई। देश की सीमा पर तैनात रणजीत सिंह तोमर के लिए अपने ही घर में हुई इस चोरी की खबर बेहद परेशान करने वाली थी।

एफआईआर में 25 लाख की चोरी को 1.20 लाख का बताया

परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को चोरी गए सामान की पूरी सूची सौंपी थी। इसमें 15 तोला सोने और 500 ग्राम चांदी के आभूषणों का भी उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद जब एफआईआर की कॉपी मिली, तो उसमें चोरी गए सामान की कुल कीमत महज 1 लाख 20 हजार रुपये दर्ज थी। जबकि परिवार के मुताबिक, चोरी गए सामान की कीमत करीब 25 लाख रुपये है।

परिवार ने सवाल उठाया है कि जब पुलिस को चोरी गए सामान की पूरी जानकारी और सूची दी गई थी, तो एफआईआर में इतनी कम कीमत क्यों दर्ज की गई? उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सही जानकारी नहीं दी। परिवार को आशंका है कि चोरी गए सामान की कीमत कम दर्ज होने से जांच और बरामदगी की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है।



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एसपी से लगाई न्याय की गुहार

इसी मामले को लेकर 10 नवंबर को जवान की पत्नी रीना तोमर अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने एसपी को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की।

रीना तोमर का कहना है कि उनके पति देश की सेवा में सीमा पर तैनात हैं और यहां उन्हें अकेले अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को चोरी गए गहनों की तस्वीरें और पूरी सूची भी उपलब्ध कराई गई थी। 3 नवंबर को उनके और उनके पति के बयान भी दर्ज किए गए थे। इसके बावजूद अब तक न तो चोर पकड़े गए हैं और न ही चोरी गया सामान बरामद हुआ है।

रीना ने एसपी से घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और गांव में आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने की मांग की है। इसके अलावा चोरी हुए दस्तावेजों के दुरुपयोग की आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि जमीन और बैंक से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की जा सकती है। इसलिए इनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं।

इस मामले में करैरा थाने में अपराध दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि, परिवार का आरोप है कि जांच की रफ्तार धीमी है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।