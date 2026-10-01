इंदौर: विहिप के अध्यक्ष ने उठाए कॉर्पोरेट गरबों पर सवाल, आखिर क्यों किया मक्का के काबा का जिक्र?

इंदौर में नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा आयोजनों को लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल समाज को कॉर्पोरेट गरबों को लेकर विचार करने की जरूरत है। उनका कहना है कि गरबा केवल मनोरंजन का आयोजन नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा कार्यक्रम है और इसकी धार्मिक प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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