शहडोल: एनएच-43 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत; परिजनों ने किया चक्काजाम

शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र में एनएच-43 पर धुरवार तिराहे के पास गुरुवार देर शाम को भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार ने सामने से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

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