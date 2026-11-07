धार: पीथमपुर में गोवंश चोरी के शक में दो युवकों से मारपीट, एक की मौत; तीन आरोपी हिरासत में

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पुलिस के अनुसार, बेटमा निवासी धर्मेंद्र डाबी की पीथमपुर सेक्टर-1 बस स्टैंड पर अपने परिचित संजय से मुलाकात हुई थी। दोनों पैदल ही बेटमा की ओर जा रहे थे। रास्ते में मेटल कंपनी के पास सड़क पर कुछ गायें बैठी थीं। दोनों उन्हें सड़क से किनारे करने लगे। इसी दौरान अंकुश बुंदेला और उसका भाई कमलेश बुंदेला वहां पहुंचे।आरोपियों को शक हुआ कि दोनों युवक उनकी गायों को चोरी करके ले जा रहे हैं या उन्हें भगा रहे हैं। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और आरोपियों ने दोनों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। कुछ देर बाद सोनू नाम का व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि इसके बाद दोनों युवकों को खींचकर पास के एक ढाबे पर ले जाया गया।पुलिस के मुताबिक, ढाबे पर भूरिया और राकेश नाम के दो अन्य व्यक्ति भी पहुंच गए। इसके बाद सभी ने मिलकर दोनों युवकों के साथ मारपीट की और उन्हें गालियां दीं। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें युवकों के साथ मारपीट और उन्हें प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई है।मारपीट में गंभीर रूप से घायल संजय को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार को धार जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाद परिजन भी थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सोनू, राकेश और भूरिया को हिरासत में लिया है। वहीं, अंकुश बुंदेला, कमलेश बुंदेला सहित अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं।एडिशनल एसपी पारुल बेलापुरकर ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो एक दिन पुराना है। धर्मेंद्र डाबी अपने परिचित संजय से सेक्टर-1 बस स्टैंड पर मिला था। दोनों पैदल बेटमा जा रहे थे। रास्ते में गायों को सड़क से हटाने के दौरान आरोपियों को उन पर चोरी का शक हुआ और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। दोनों को ढाबे पर ले जाकर भी पीटा गया। घायल संजय की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तीन आरोपियों को राउंडअप किया गया है और बाकी की तलाश जारी है।