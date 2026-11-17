शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के राममोहनी निवासी एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। मृतक की पहचान राहुल नामदेव के रूप में हुई है। उसका शव छत्तीसगढ़ के जनकपुर थाना क्षेत्र में मनेंद्रगढ़ तिराहा के पास तुर्रा के नजदीक फांसी के फंदे पर लटका मिला था। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है।

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