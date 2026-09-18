शहडोल दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को पीछे से मारी टक्कर, महिला की मौत, चचेरा भाई गंभीर घायल

कोतवाली थाना क्षेत्र में बुढार रोड स्थित सेंट्रल बैंक के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान सरोज पत्नी राजेंद्र जायसवाल, निवासी धोबिया टंकी, जिला रीवा के रूप में हुई है।

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पुलिस के अनुसार सरोज अपने चचेरे भाई सौरभ के साथ रीवा जाने के लिए स्कूटी से रेलवे स्टेशन जा रही थीं। इसी दौरान बुढार रोड पर सेंट्रल बैंक के समीप पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों स्कूटी सवार सड़क पर जा गिरे। हादसे में महिला को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सौरभ भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई।सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार के नंबर और उसके चालक की पहचान कर ली गई है। मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस हादसे के कारणों और कार चालक की भूमिका की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मृतका के रीवा स्थित परिजनों को दे दी गई है। हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है।