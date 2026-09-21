एमपी: शहडोल में शिक्षा व्यवस्था पर कलेक्टर की सख्ती, स्कूल की बदहाली पर प्रधानाध्यापक निलंबित

शहडोल जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोहागपुर विकासखंड के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पटासी में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की उपस्थिति का स्तर न्यून पाए जाने पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने प्रधानाध्यापक एवं माध्यमिक शिक्षक सौरभ कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में लापरवाही को लेकर सख्ती का संदेश गया है। सोमवार को यह जानकारी जनसंपर्क विभाग ने दी है।

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दरअसल, ग्राम पंचायत पटासी में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर के दौरान ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विद्यालय में कुछ शिक्षक निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने स्वयं विद्यालय का निरीक्षण किया।कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति न्यून पाई गई। वहीं शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर भी अत्यंत न्यून मिला। निरीक्षण के दौरान सामने आई स्थिति को देखते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए। आदेश में उल्लेख किया गया है कि विद्यालय संचालन और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यक प्रयास नहीं किए जा रहे थे।पार्थ जायसवाल के जिले की कमान संभालने के बाद प्रशासनिक स्तर पर निरीक्षण और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई का सिलसिला दिखाई दे रहा है। अलग-अलग विभागों की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति देखने और जिम्मेदारों से जवाबदेही तय करने की कार्रवाई की जा रही है। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों में भी अपने दायित्वों को लेकर सतर्कता बढ़ी है। शिक्षा व्यवस्था में भी अब स्कूलों की उपस्थिति, संचालन और गुणवत्ता पर प्रशासन की नजर है।निलंबन आदेश के अनुसार सौरभ कुमार गुप्ता का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गोहपारू जिला शहडोल निर्धारित किया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुधारने और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।