एमपी: शहडोल में भरभराकर गिरा कच्चा मकान, अंदर सो रहा था पूरा परिवार; अलमारी पर टिकी बल्ली बनी ‘रक्षक’

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जानकारी के अनुसार, राजमिस्त्री संतोष वर्मन अपनी पत्नी और दो वर्षीय पोते के साथ घर के एक कमरे में सो रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कमरे में सोए हुए थे। तड़के करीब पांच बजे अचानक मकान का हिस्सा गिर गया। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में फंसे परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे के दौरान घर की छानी में लगी एक बल्ली कमरे के अंदर रखी अलमारी पर टिक गई। इससे मलबे का पूरा भार सीधे परिवार के ऊपर नहीं गिरा और तीनों लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने इसे ‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय’ का उदाहरण बताया।जिले में पिछले करीब एक सप्ताह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में कच्चे मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। इसी बारिश के बीच धनपुरी में यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलने पर वार्ड पार्षद सुकृति सिंह और उनके पति समाजसेवी एसपी सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों से बातचीत कर पीड़ित परिवार को जल्द सहायता राशि दिलाने की प्रक्रिया शुरू कराई। पार्षद ने कहा कि परिवार को हरसंभव मदद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।ये भी पढ़ें-बता दें कि, जिले में लगातार बारिश के चलते बाणसागर बांध के आठ गेट भी खोले गए थे। प्रशासन लगातार नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है।