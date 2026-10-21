शहडोल: देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को किया याद, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने अर्पित किए पुष्पचक्र

शहडोल देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों की याद में बुधवार को शहडोल पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शोक परेड आयोजित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर वीर जवानों के बलिदान को याद किया।

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कार्यक्रम में विधायक मनीषा सिंह, शहडोल जोन की पुलिस महानिरीक्षक एन. चेत्रा, पुलिस उप महानिरीक्षक विवेक सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय अग्रवाल, कलेक्टर पार्थ जायसवाल और उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया।पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में शोक परेड के माध्यम से शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन जवानों के योगदान को याद किया, जिन्होंने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने मौन धारण कर शहीदों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता जताई गई। समारोह में पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए।हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस उन पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। यह दिन पुलिस बल के साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का स्मरण कराने के साथ शहीद जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी है। शहडोल पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में भी इसी भावना के साथ वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।