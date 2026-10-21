एमपीपीएससी: सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी,107 पदों के लिए 1 नवंबर को होगी परीक्षा

मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 के आवेदक आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग राज्यभर के निर्धारित केंद्रों पर 1 नवंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक पोर्टल mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन देख सकते हैं।

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आयोग परीक्षा का आयोजन राज्य भर में स्थापित केंद्रों पर करेगा। आयोग 1 नवंबर को इस परीक्षा का संचालन एकल पाली में ही रखेगा। इसके लिए समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा। अभ्यर्थियों को संपूर्ण परीक्षा पत्र हल करने के लिए कुल तीन घंटे की समय अवधि मिलेगी। आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 107 रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रदान करेगा।भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग ने इस परीक्षा के लिए कुल 450 अंक निर्धारित किए हैं। आयोग ने पूरे प्रश्न पत्र को दो अलग विषयों में विभाजित किया है। इसमें अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन विषय से 50 सवाल और विधि विषय से 100 सवाल हल करेंगे। लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में तीन घंटे का समय मिलेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे, वे अगले चरण में प्रवेश करेंगे। ये सफल उम्मीदवार ही व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी पर्सनल इंटरव्यू चरण के लिए क्वालीफाई करेंगे।प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं। इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध 'एडमिट कार्ड' विकल्प पर क्लिक करें। फिर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित लिंक को चुनें। नए पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन क्रमांक, जन्मतिथि और दिया गया सुरक्षा कोड दर्ज करके लॉग इन पर क्लिक करें। लॉग इन करते ही अभ्यर्थियों को स्क्रीन पर प्रवेश पत्र दिख जाएगा। उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं।