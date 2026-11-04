शहडोल: नशे का सौदागर ‘मौसी’ गिरफ्तार, घर से 1548 नशीली टैबलेट-गांजा बरामद; दबिश में खुला काले कारोबार का राज

शहडोल जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर सोहागपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों के कथित कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर में दबिश देकर 1548 नग नशीली टैबलेट और 270 ग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त नशीले पदार्थों की बाजार कीमत दो लाख रुपये से अधिक आंकी गई है।

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