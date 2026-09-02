शहडोल: राहुल गांधी पर FIR के खिलाफ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, कैंडल मार्च के बाद धामी सरकार का पुतला दहन

शहडोल में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जताया, जबकि युवा कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष अनुपम गौतम के नेतृत्व में गांधी चौक पर उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। दोनों कार्यक्रमों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने FIR को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास करार दिया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए FIR वापस लेने की मांग की।

रघुराज स्कूल गेट से न्यू गांधी चौक तक निकला कैंडल मार्च

जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाला गया कैंडल मार्च रघुराज स्कूल गेट से शुरू होकर न्यू गांधी चौक पहुंचा। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर मार्च में शामिल हुए और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। न्यू गांधी चौक पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने FIR को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

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अजय अवस्थी बोले- विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय अवस्थी ने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों को सदन और सड़क, दोनों जगह मजबूती से उठाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज से घबराकर सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाने वाले नेताओं को दबाने का प्रयास कर रही है। अजय अवस्थी ने FIR को राजनीतिक प्रतिशोध की कड़ी बताते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी।

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युवा कांग्रेस ने गांधी चौक पर फूंका पुतला

इधर, युवा कांग्रेस ने भी राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अनुपम गौतम के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी विशेष रूप से मौजूद रहे। युवा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने FIR वापस लेने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद

युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र मरावी, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अभिषेक शुक्ला, उमरिया युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुराग सिंह, विधानसभा अध्यक्ष शेख सजील, जिला महासचिव शेख आबिद, सोनू चौबे, सत्यम कुशवाहा, सत्यम प्रजापति, मुशरान खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।

कांग्रेस बोली- आगे भी जारी रहेगा लोकतांत्रिक आंदोलन

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में पार्टी आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगी। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।