एमपी में मानसून की आखिरी बाजी बाकी: 21 सितंबर तक फिर बरसेंगे बादल, 33.1 इंच बारिश, 32 जिले अब भी पिछड़े

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मध्य प्रदेश में मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जाते-जाते बारिश का एक और दौर प्रदेश को मिल सकता है। मौसम अरुण शर्मा के अनुसार, 18 से 21 सितंबर तक प्रदेश में बारिश, गरज-चमक और आंधी की गतिविधियां बनी रहेंगी। 22 सितंबर से बारिश सीमित होने लगेगी। यानी मानसून की सक्रियता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। प्रदेश में अब तक 842.1 मिमी यानी 33.1 इंच बारिश हो चुकी है। यह सामान्य बारिश 905.3 मिमी यानी 35.6 इंच से करीब 2.5 इंच कम है। इस तरह सीजन में अब तक बारिश सामान्य से 7 प्रतिशत कम है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कमी ज्यादा है, जबकि पूर्वी हिस्से में स्थिति लगभग सामान्य के आसपास पहुंच गई है।