फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Shahdol Tragic Incident Brother Jumps Into Well to Save Drowning Sister Both Die

शहडोल में दर्दनाक हादसा: कुएं में गिरी बहन को बचाने कूदा भाई, डूबने से दोनों की मौत; उजड़ गया परिवार

Mon, 07 Sep 2026 10:48 AM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Mon, 07 Sep 2026 10:48 AM IST
सार

शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम भमरहा-दो में दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय शिवानी गोंड और उसके 14 वर्षीय भाई अमित सिंह गोंड की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि पानी निकालते समय शिवानी का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई।

विज्ञापन
Shahdol Tragic Incident Brother Jumps Into Well to Save Drowning Sister Both Die
ब्यौहारी थाना का मामला - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में भाई-बहन की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि घर के पास स्थित कुएं में 13 वर्षीय शिवानी गोंड नहा रही थी। इसी दौरान पानी निकालते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। बहन को डूबता देख मौके पर मौजूद उसका 14 वर्षीय भाई अमित गोंड उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गया। हादसे में दोनों की डूबने से मौत हो गई।
विज्ञापन


भमरहा-दो गांव में हुआ दर्दनाक हादसा
घटना ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम भमरहा-दो की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान अमित सिंह गोंड, पिता उदयभान गोंड, उम्र 14 वर्ष और शिवानी गोंड, पिता उदयभान गोंड, उम्र 13 वर्ष के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
विज्ञापन


दोनों बच्चों की मौत से गांव में छाया मातम
भाई-बहन की मौत की खबर गांव में फैलते ही मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों भाई-बहन अपने माता-पिता की **इकलौती संतान** थे। एक साथ दोनों बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  एमपी: खिड़की पर क्यूआर, फ्रिज में बीयर; मुरैना में महिला चला रही थी हाइटेक अवैध शराब ठेका, ऐसे खुला राज


पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
सूचना मिलने पर ब्यौहारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मामले में **मर्ग कायम** कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ब्यौहारी अस्पताल भेजा गया है।

बहन को बचाने भाई ने लगाई कुएं में छलांग
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में बहन के कुएं में गिरने के बाद भाई द्वारा उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाने की बात सामने आई है। पुलिस हादसे के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed