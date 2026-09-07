शहडोल में दर्दनाक हादसा: कुएं में गिरी बहन को बचाने कूदा भाई, डूबने से दोनों की मौत; उजड़ गया परिवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Mon, 07 Sep 2026 10:48 AM IST
सार
शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम भमरहा-दो में दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय शिवानी गोंड और उसके 14 वर्षीय भाई अमित सिंह गोंड की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि पानी निकालते समय शिवानी का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई।
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विस्तार
शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में भाई-बहन की कुएं में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि घर के पास स्थित कुएं में 13 वर्षीय शिवानी गोंड नहा रही थी। इसी दौरान पानी निकालते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। बहन को डूबता देख मौके पर मौजूद उसका 14 वर्षीय भाई अमित गोंड उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गया। हादसे में दोनों की डूबने से मौत हो गई।
भमरहा-दो गांव में हुआ दर्दनाक हादसा
घटना ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम भमरहा-दो की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान अमित सिंह गोंड, पिता उदयभान गोंड, उम्र 14 वर्ष और शिवानी गोंड, पिता उदयभान गोंड, उम्र 13 वर्ष के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
दोनों बच्चों की मौत से गांव में छाया मातम
भाई-बहन की मौत की खबर गांव में फैलते ही मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों भाई-बहन अपने माता-पिता की **इकलौती संतान** थे। एक साथ दोनों बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
सूचना मिलने पर ब्यौहारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मामले में **मर्ग कायम** कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ब्यौहारी अस्पताल भेजा गया है।
बहन को बचाने भाई ने लगाई कुएं में छलांग
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में बहन के कुएं में गिरने के बाद भाई द्वारा उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाने की बात सामने आई है। पुलिस हादसे के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।
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भमरहा-दो गांव में हुआ दर्दनाक हादसा
घटना ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम भमरहा-दो की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान अमित सिंह गोंड, पिता उदयभान गोंड, उम्र 14 वर्ष और शिवानी गोंड, पिता उदयभान गोंड, उम्र 13 वर्ष के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी प्रयास के बाद दोनों को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
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दोनों बच्चों की मौत से गांव में छाया मातम
भाई-बहन की मौत की खबर गांव में फैलते ही मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों भाई-बहन अपने माता-पिता की **इकलौती संतान** थे। एक साथ दोनों बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
सूचना मिलने पर ब्यौहारी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मामले में **मर्ग कायम** कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ब्यौहारी अस्पताल भेजा गया है।
बहन को बचाने भाई ने लगाई कुएं में छलांग
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में बहन के कुएं में गिरने के बाद भाई द्वारा उसे बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाने की बात सामने आई है। पुलिस हादसे के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।