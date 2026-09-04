सिवनी में दर्दनाक हादसा: बेटी को बचाने के लिए कुएं में कूदा पिता, दोनों की डूबने से मौत; गांव में पसरा मातम

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, खापा गांव निवासी रोशन लाल पटले (50 वर्ष) की बेटी चेतना पटले (20 वर्ष) शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अचानक घर के पास स्थित कुएं में गिर गई। बताया जा रहा है कि चेतना सिवनी कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी। बेटी को कुएं में गिरता देख और उसकी चीख सुनकर पिता रोशन लाल पटले बिना एक पल गंवाए उसे बचाने के लिए कुएं में कूद गए।विगत कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कुआं पानी से पूरी तरह लबालब भरा हुआ था। पानी का स्तर अत्यधिक होने और गहरे भंवर के कारण पिता अपनी बेटी को सुरक्षित बाहर निकालने में असमर्थ रहे। गहरे पानी में दम घुटने से दोनों की कुएं के भीतर ही दर्दनाक मौत हो गई।ये भी पढ़ें-घटना की भनक लगते ही कुएं के पास ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही कुरई थाना प्रभारी कृपाल सिंह तेकाम पुलिस बल के साथ खापा गांव पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला और मर्ग कायम कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ही परिवार के दो सदस्यों की इस तरह असमय मौत से पूरे खापा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जन्माष्टमी के दिन हुए इस दर्दनाक हादसे ने परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया।