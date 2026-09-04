एमपी के रतलाम में आधी रात हाईवे पर पलटी स्लीपर बस: 28 यात्री घायल; ढाबे में घुसने से बाल-बाल बची

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पुलिस के अनुसार बस क्रमांक एमपी-44-जेडई-9511 राजस्थान के भीलवाड़ा से रतलाम होकर महाराष्ट्र के नासिक जा रही थी। रात करीब डेढ़ बजे बस रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम रत्तागिरी के पास से होकर गुजर रही थी। तभी रत्तागिरी के पास टर्न पर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और लहराने लगी। ड्राइवर ने बस को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक लगाया तो बस स्लीप होकर लेफ्ट साइड में जाकर पलट गई। घटना के समय अधिकांश यात्री नींद में थे। बस पलटते ही यात्रियों की चीख-पुकार गूंजने लगी। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसी बीच सूचना मिलने पर बिलपांक थाना प्रभारी अय्यूब खान भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ यात्री खुद बाहर निकल आए थे, जबकि बस के अंदर फंसे कुछ अन्य यात्रियों को पुलिस और ग्रामीणों ने बाहर निकाला। पुलिस ने तीन-चार एंबुलेंस बुलवाईं और उनके जरिए घायल यात्रियों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया। बाद में पुलिस ने क्रेन बुलवाई और सुबह करीब सवा चार बजे क्रेन की मदद से बस को सीधा कराकर एक तरफ खड़ा कराया।38 वर्षीय फरीना, 60 वर्षीय निहाल हनीफ, 11 वर्षीय अलतमश और 12 वर्षीय अयान सभी निवासी नासिक; 37 वर्षीय भेरूलाल, 33 वर्षीय राजकुमार, 30 वर्षीय रवि और 26 वर्षीय कृष्णा सभी निवासी भीलवाड़ा; 42 वर्षीय फिरोज निवासी मंदसौर; 6 वर्षीय मन्नू निवासी बिलोनी (राजस्थान); 30 वर्षीय कमलेश निवासी चित्तौड़गढ़; 51 वर्षीय अमीना, 12 वर्षीय नाजिया, 18 वर्षीय कोसर, 55 वर्षीय साकिब, 55 वर्षीय वली मोहम्मद, 23 वर्षीय हमजा और 28 वर्षीय साबिर, सभी निवासी पिपलियामंडी (मंदसौर); 12 वर्षीय अरबा निवासी मल्हारगढ़ (मंदसौर); 30 वर्षीय अनिता निवासी दोलिया (महाराष्ट्र); 42 वर्षीय रूपाराम निवासी उदयपुर (राजस्थान); 50 वर्षीय मुख्तियार कुरैशी निवासी कानपुर (महाराष्ट्र); 32 वर्षीय अमीर कुरैशी निवासी नरसिंहगढ़ (मंदसौर); 40 वर्षीय साइना निवासी मल्हारगढ़ (मंदसौर) और 52 वर्षीय साबिर हुसैन निवासी रतलाम घायल हुए। बताया जाता है कि इनमें से ज्यादातर यात्रियों को ज्यादा चोट नहीं आने से वे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी लेकर चले गए। तीन यात्रियों को ज्यादा चोट आने से परिजन उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों में ले गए।ये भी पढ़ें-बिलपांक थाना प्रभारी अय्यूब खान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस रतलाम से इंदौर की तरफ जाते समय ग्राम रत्तागिरी के पास टर्न पर डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित हो गई थी। इसके बाद बस लहराते हुए लेफ्ट साइड की तरफ स्थित ढाबे की ओर जाने लगी। ड्राइवर ने बस को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक लगाया तो बस स्लीप होकर ढाबे के पास जाकर पलट गई। एंबुलेंस की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। मामले की जांच की जा रही है।