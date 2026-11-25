सीहोर शहर में एक गरबा सिखाने वाले युवक पर 33 वर्षीय विवाहिता शिक्षिका ने गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। करीब तीन साल पहले हुई पहचान के बाद बातचीत बंद करना शिक्षिका के लिए मुसीबत बन गया। आरोप है कि युवक लगातार फोन और मैसेज कर परेशान करता रहा, घर के आसपास चक्कर लगाता रहा और जब शिक्षिका उसे समझाने पहुंची तो जबरन कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, इसके बाद मुलाकात का दबाव बनाने के लिए पति को सबकुछ बताने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। मामला तब और गंभीर हो गया, जब आरोपी कथित तौर पर शिक्षिका के घर पहुंचा और पति के सामने ही दोनों को जान से खत्म करने की धमकी दे डाली। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी नवीन चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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