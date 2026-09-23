सीहोर: साढ़े चार एकड़ जमीन के लिए छह भाई-बहनों में ठनी, 75 वर्षीय पिता पहुंचे पुलिस पंचायत, फिर ऐसे बनी बात

परिवार में जब संपत्ति रिश्तों से बड़ी होने लगे और बुजुर्ग माता-पिता अपने ही घर में असहाय महसूस करने लगें, तब कानून के साथ संवेदना की भी जरूरत होती है। सीहोर में आयोजित सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत ने ऐसे ही मामलों में पुलिस और समाज के बीच संवेदनशील सेतु बनने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना के निर्देश पर गठित पंचायत में जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, मारपीट और वर्षों पुराने लेनदेन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर बुजुर्गों को राहत दिलाने की कोशिश की गई।

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