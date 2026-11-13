सिवनी-बालाघाट मार्ग पर हादसा: पान की दुकान को तोड़ते हुए घर में घुस गई बेकाबू कार, एक की मौत और दो घायल

सिवनी जिले के सिवनी-बालाघाट मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम बोरीकला में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार सड़क किनारे बनी पान की दुकान को बुरी तरह तोड़ते हुए सीधे एक घर में जा घुसी। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार युवक शोएब खान (पिता जमीन खान) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।



धमाके की आवाज से दहला गांव, मची अफरा-तफरी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना देर रात की है जब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कार की रफ्तार इतनी अधिक थी कि चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए। कार द्वारा पान की दुकान और घर की दीवार तोड़ने के कारण मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार का माहौल बन गया। गनीमत रही कि देर रात होने के कारण पान की दुकान और घर के बाहरी हिस्से में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा जनहानि और भी बड़ी हो सकती थी।



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ग्रामीणों की मदद से घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया और क्षतिग्रस्त कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल दो युवकों को ग्रामीणों की मदद से तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं, शोएब खान ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया।



बरघाट पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही बरघाट थाना पुलिस का दल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण वाहन की अत्यधिक तेज गति को माना जा रहा है। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में शोक की लहर है और गांव में मातम पसरा हुआ है।