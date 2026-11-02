सीहोर: जहरीली शराब कांड के बाद सीहोर में आबकारी विभाग का हल्लाबोल, 9 केस दर्ज; 690 किलो महुआ लहान जब्त

देवास में जहरीली शराब पीने से हुई घटना के बाद अब सीहोर जिले में भी अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर बालागुरु के. के निर्देश पर जिलेभर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर शराब के अवैध निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री और परिवहन के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इसी अभियान के तहत आबकारी विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 9 प्रकरण दर्ज किए हैं। कार्रवाई में 30 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब, 690 किलोग्राम महुआ लाहन समेत बड़ी मात्रा में देसी-विदेशी मदिरा और बीयर जब्त की गई है। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 80 हजार 390 रुपये बताया गया है।

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