सीहोर: भैरूंदा में किसानों को 536 करोड़ की सिंचाई परियोजना की सौगात, सीएम मोहन यादव और शिवराज करेंगे लोकार्पण
सीहोर जिले के भैरूंदा में 27 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 536.23 करोड़ रुपये की सीप-अंबर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इससे 76 गांवों की 30,091 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में 41.44 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी होगा।
विस्तार
नर्मदा का पानी अब भैरूंदा के खेतों तक पहुंचेगा और खेती की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगेगी। वर्षों से सिंचाई सुविधा के विस्तार की राह देख रहे किसानों के लिए 27 नवंबर का दिन बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भैरूंदा में 536.23 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सीप-अंबर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना से एक-दो नहीं, बल्कि विकासखंड के 76 गांवों की 30 हजार 91 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 41.44 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाएगा।
76 गांवों के किसानों को मिलेगी सिंचाई की बड़ी सौगात
सीप-अंबर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना बुदनी विधानसभा क्षेत्र के भैरूंदा विकासखंड के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक बारिश और उपलब्ध जल संसाधनों पर निर्भर रहने वाले किसानों को इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई का एक नया विकल्प मिलेगा। परियोजना के दोनों चरणों से कुल 76 गांवों की 30,091 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। इससे रबी और अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ खेती की लागत और जोखिम कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
दो चरणों में 536.23 करोड़ रुपये खर्च
सीप-अंबर सिंचाई परियोजना का निर्माण दो चरणों में पूरा किया गया है। फेज-1 के लिए 346.12 करोड़ रुपये और फेज-2 के लिए 190.11 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। इस तरह दोनों चरणों पर कुल 536.23 करोड़ रुपये की लागत आई है। परियोजना के निर्माण के बाद अब इसके लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। दोनों चरणों को निर्धारित 36 महीने की समय-सीमा में पूरा किया गया है।
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फेज-1 से 47 गांवों की 15,284 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित
परियोजना के पहले चरण के तहत 47 गांवों की 15 हजार 284 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस चरण में नर्मदा नदी से पानी का उद्वहन कर पंप हाउस और पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की गई है। इसके लिए 16.57 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इस व्यवस्था से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का नेटवर्क तैयार किया गया है।
फेज-2 से 29 गांवों को मिलेगा पानी
दूसरे चरण में 29 गांवों की 14 हजार 807 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके लिए 24.09 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। फेज-2 के निर्माण पर 190.11 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस चरण का निर्माण अहमदाबाद, गुजरात की एलसीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। वहीं फेज-1 का निर्माण रीवा की मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है।
खुली नहरों की जगह जमीन के नीचे बिछाई पाइपलाइन
इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पारंपरिक खुली नहरों के बजाय आधुनिक भूमिगत दबावयुक्त पाइपलाइन तकनीक अपनाई गई है। नर्मदा नदी से पानी लिफ्ट कर पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इससे खुले जल प्रवाह में होने वाले रिसाव और वाष्पीकरण के कारण पानी की बर्बादी कम होगी। किसानों को निर्धारित तकनीकी व्यवस्था के अनुसार स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम से फसलों की सिंचाई करने की सुविधा मिलेगी।
पांच साल तक निर्माण एजेंसियां करेंगी संचालन और रखरखाव
परियोजना के निर्माण के लिए दोनों एजेंसियों को 36 महीने की समय-सीमा दी गई थी। निर्धारित अवधि में काम पूरा कर लिया गया है। अनुबंध के अनुसार संबंधित निर्माण एजेंसियां आगामी पांच वर्षों तक परियोजना का संचालन और रखरखाव भी करेंगी। इससे परियोजना की व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और किसानों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने में मदद मिलेगी।
41.44 करोड़ के विकास कार्यों की भी मिलेगी सौगात
मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री केवल सिंचाई परियोजना का ही लोकार्पण नहीं करेंगे, बल्कि भैरूंदा विकासखंड में 41.44 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इससे क्षेत्र में विकास गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 27 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर बालागुरु के. ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, पेयजल, साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में आने वाले आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रशासन आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय है।
किसानों की खेती को नई दिशा देने की उम्मीद
सीप-अंबर परियोजना के शुरू होने से भैरूंदा विकासखंड में सिंचाई का दायरा बढ़ेगा। 76 गांवों की 30,091 हेक्टेयर भूमि तक पानी पहुंचने से किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेहतर संसाधन मिलने की उम्मीद है। अब इस बड़ी परियोजना की असली सफलता इस बात से तय होगी कि लोकार्पण के बाद किसानों को नियमित, पर्याप्त और समय पर पानी कितना उपलब्ध हो पाता है।