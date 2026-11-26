नर्मदा का पानी अब भैरूंदा के खेतों तक पहुंचेगा और खेती की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगेगी। वर्षों से सिंचाई सुविधा के विस्तार की राह देख रहे किसानों के लिए 27 नवंबर का दिन बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भैरूंदा में 536.23 करोड़ रुपये की लागत से तैयार सीप-अंबर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना से एक-दो नहीं, बल्कि विकासखंड के 76 गांवों की 30 हजार 91 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 41.44 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाएगा।

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