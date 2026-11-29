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जानकारी के अनुसार ट्रक बुढ़ार से शहडोल की ओर आ रहा था। मेडिकल कॉलेज तिराहे से पहले एक बारात घर के सामने सड़क किनारे कई छोटे-बड़े वाहन खड़े थे। इसी दौरान सामने से एक बाइक आ गई। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने वाहन को सड़क से नीचे उतार दिया। इसी दौरान ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़ी कार के ऊपर पलट गया। कार के पास ही स्थित बिरयानी सेंटर में लोग मौजूद थे। हादसे के बाद वहां भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक पलटने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार कार चालक और वाहन मालिक अभी थाने नहीं पहुंचे हैं।बता दें कि यह मार्ग शहडोल को अनूपपुर से जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएच-43 के किनारे कई बारात घर संचालित हैं। शादी समारोह के दौरान पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से लोग अपने चारपहिया वाहन सड़क किनारे खड़े कर देते हैं। इससे हाईवे पर आवागमन प्रभावित होता है और हादसों का खतरा बना रहता है। सवाल यह है कि व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इस तरह बेतरतीब पार्किंग पर जिम्मेदार विभाग कब सख्ती दिखाएंगे।वहीं सोहागपुर थाने के उपनिरीक्षक आशीष झारिया ने बताया कि मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, घायल चालक का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, मामले की जांच जारी है।