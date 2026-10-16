सीहोर: सलकनपुर दर्शन मार्ग पर फिर हादसा, दो ऑटो भिड़ने से 15 घायल; पांच सीटर ऑटो में भर रखी थीं 15 सवारियां
सीहोर जिले में सलकनपुर देवी धाम के पास ग्राम बायां में दो ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत में 15 श्रद्धालु घायल हो गए। इनमें से चार को गंभीर हालत में नर्मदापुरम जिला अस्पताल रेफर किया गया। एक ऑटो में कथित तौर पर क्षमता से तीन गुना अधिक सवारियां थीं। इससे पहले हाईवे हादसे में एक महिला की मौत हुई थी।
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सीहोर जिले के मां विजयासन देवी धाम सलकनपुर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार रात बुधनी हाईवे बायपास पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को डंपर ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक महिला की मौत और 24 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद अब ग्राम बायां के पास दो ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत में 15 लोग घायल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि पांच सवारियों की क्षमता वाले एक ऑटो में कथित तौर पर 15 लोगों को बैठाया गया था। लगातार सामने आ रहे हादसों और ओवरलोडिंग के मामलों ने सलकनपुर मार्ग पर यातायात सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोलने जैसे हालात पैदा कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, एक ऑटो मां विजयासन देवी धाम सलकनपुर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को लेकर वापस लौट रहा था, जबकि दूसरा ऑटो श्रद्धालुओं को लेकर दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान ग्राम बायां के पास दोनों ऑटो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों वाहनों में सवार कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तत्काल रेहटी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया।
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पांच सीटर ऑटो में 15 सवारियां
इस हादसे में सबसे चिंताजनक पहलू ऑटो में क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां बैठाने का सामने आया मामला है। जानकारी के मुताबिक, पांच सीटर ऑटो में 15 लोग सफर कर रहे थे। यानी निर्धारित क्षमता से तीन गुना अधिक सवारियां बैठाई गई थीं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर इस तरह वाहन कैसे चलाए जा रहे हैं? क्या श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले मार्ग पर यात्री वाहनों की नियमित जांच और ओवरलोडिंग रोकने के पर्याप्त इंतजाम हैं? हालांकि, ओवरलोडिंग की आधिकारिक पुष्टि और हादसे में उसकी भूमिका की जांच के तथ्य सामने आना अभी बाकी है।
चार गंभीर घायलों को नर्मदापुरम भेजा
दुर्घटना में घायल सभी 15 लोगों को रेहटी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चार घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल नर्मदापुरम रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा टीम ने तत्परता से उपचार की व्यवस्था संभाली।
एक दिन पहले हाईवे हादसे में गई थी महिला की जान
गौरतलब है कि गुरुवार रात बुधनी हाईवे बायपास पर सलकनपुर से मां बिजासन देवी के दर्शन कर रायसेन जिले के खपरिया गांव लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली को डंपर ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में भूरी केवट नामक महिला की मौत हो गई थी, जबकि करीब 24 लोग घायल हुए थे। गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को बेहतर उपचार के लिए नर्मदापुरम रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई थी। एक हादसे में महिला की मौत और उसके बाद दूसरे हादसे में 15 लोगों के घायल होने से श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही का मुद्दा और गंभीर हो गया है।