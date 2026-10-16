सीहोर: सलकनपुर दर्शन मार्ग पर फिर हादसा, दो ऑटो भिड़ने से 15 घायल; पांच सीटर ऑटो में भर रखी थीं 15 सवारियां

सीहोर जिले के मां विजयासन देवी धाम सलकनपुर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार रात बुधनी हाईवे बायपास पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को डंपर ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक महिला की मौत और 24 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद अब ग्राम बायां के पास दो ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत में 15 लोग घायल हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि पांच सवारियों की क्षमता वाले एक ऑटो में कथित तौर पर 15 लोगों को बैठाया गया था। लगातार सामने आ रहे हादसों और ओवरलोडिंग के मामलों ने सलकनपुर मार्ग पर यातायात सुरक्षा के इंतजामों की पोल खोलने जैसे हालात पैदा कर दिए हैं।

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