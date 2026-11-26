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जानकारी के अनुसार हादसा सीहोर के नादान घाट पर हुआ। नंदगांव निवासी रामबिलास, पिता हीरालाल, शासकीय माध्यमिक शाला में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ थे। वे प्रज्ञा स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष नीतू के साथ बाइक से सीहोर आए थे। दोनों मध्यान्ह भोजन की राशि से संबंधित काम के सिलसिले में यहां पहुंचे थे। काम पूरा करने के बाद जब वे बाइक से वापस गांव लौट रहे थे, तभी नादान घाट पर रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार रामबिलास और नीतू सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की लेकिन रामबिलास को लगी गंभीर चोटें जानलेवा साबित हुईं और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। एक शिक्षक और प्रधानाध्यापक की इस तरह असमय मौत से उनके परिचितों और क्षेत्र में शोक का माहौल है।हादसे में घायल नीतू प्रज्ञा स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष हैं, दुर्घटना में उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। परिजन और परिचित उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। इछावर थाना प्रभारी रामबाबू राठौर ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है।