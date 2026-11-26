धर्मनगरी उज्जैन के आध्यात्मिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के बीच दक्षिण भारत स्थित शारदा पीठ शृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी विधुशेखर भारती महाराज की पावन उपस्थिति में नवनिर्मित शारदा मंदिर शृंगेरी शंकर मठ में प्राण-प्रतिष्ठा और कुंभाभिषेक महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इंदौर-उज्जैन मार्ग पर ग्राम देंडिया (मेघदूत रिसोर्ट के सामने) स्थित इस दिव्य परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच सुबह 9 बजे से धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हुई, जो शाम 6 बजे तक अनवरत चले। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विशेष रूप से समारोह में शामिल हुए और शंकराचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।

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महोत्सव के दौरान कर्नाटक के शृंगेरी मठ से पधारे विद्वान ब्राह्मणों के दल द्वारा शास्त्रोक्त विधि से पूजन संपन्न कराया जा रहा है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास से जुड़े डॉ. गोविंद मनसुरे एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता डॉ. गोविंद सोलंकी ने बताया कि नवनिर्मित मठ में मां शारदा, भगवान गोपाल कृष्ण, मां अम्बा, भगवान शिव, श्री गणेश, कार्तिक स्वामी, हनुमान जी सहित नवग्रह देवताओं की विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा की जा रही है। आज शाम को शंकराचार्य महाराज राजाधिराज भगवान महाकालेश्वर के दर्शन-पूजन कर लोककल्याण की कामना करेंगे और सिंहस्थ 2028 के संदर्भ में नगर के वरिष्ठजनों को अपने आशीर्वचन देंगे।समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि शृंगेरी पीठ के आश्रम का लोकार्पण और प्राण-प्रतिष्ठा होना उज्जैन के लिए सौभाग्य की बात है। सीएम ने स्मरण कराया कि अवंतिका वही पावन धरा है, जहां प्राचीनकाल में आदि शंकराचार्यजी ने कापालिकों के साथ ऐतिहासिक शास्त्रार्थ किया था।शृंगेरी के बाद उज्जैन में इस पीठ के आश्रम की स्थापना से दोनों क्षेत्रों का आध्यात्मिक संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया है। मुख्यमंत्री ने आगामी सिंहस्थ महापर्व के विजन को साझा करते हुए कहा कि शासन की यह मंशा है कि सिंहस्थ के दौरान सभी शंकराचार्यों के स्थायी मठ और आध्यात्मिक केंद्र धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थापित हों, जिससे देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।