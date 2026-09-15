फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Satna: Woman’s Purse Snatched in Daylight, Locals Catch Two Suspects; Police Action Under Question

सतना: दिनदहाड़े महिला से पर्स छीनकर भागे बाइक सवार, लोगों ने घेरकर पकड़ा, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

Tue, 15 Sep 2026 02:44 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 15 Sep 2026 02:44 PM IST
सार

बाजार से खरीददारी करके लौट रही महिला से दो बाइक सवार युवकों ने पर्स छीनकर भागने की कोशिश की लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत कार्रवाई कर दोनों को धर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए हैं।

विज्ञापन
Satna: Woman’s Purse Snatched in Daylight, Locals Catch Two Suspects; Police Action Under Question
महिला से पर्स छीनकर भागे बदमाश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रेमनगर इलाके में सोमवार शाम दिनदहाड़े स्नेचिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर निवासी एक महिला हरतालिका तीज के व्रत का सामान लेकर बाजार से अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, बाइक सवार दो युवकों में पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ से पर्स छीन लिया और एमपीईबी पॉवर हाउस की ओर भागने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते उन्हें भागने का मौका नहीं मिला और वे धर लिए गए।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार पर्स छीने जाने के बाद महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और भाग रहे बाइक सवार युवकों को घेरकर पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने डायल-112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अपने कब्जे में लेकर सिटी कोतवाली थाने ले गई। दिनदहाड़े हुई यह वारदात आसपास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में बाइक सवार युवकों द्वारा महिला को निशाना बनाने और पर्स छीनकर भागने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: शहडोल: पुरानी रंजिश का खूनी खेल, युवक के गले पर चाकू से जानलेवा हमला, चंद घंटों में धराए तीनों आरोपी
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना को लेकर महिला और उसके परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि मौके से पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ स्नेचिंग की घटना को लेकर तत्काल अपेक्षित कानूनी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने पहले धारा 151 के तहत कार्रवाई की और दोनों को जेल भेज दिया। परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने बाइक सवार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब महिला से पर्स छीनने की घटना मौके पर ही सामने आ गई थी और स्थानीय लोगों ने दो संदिग्ध युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, तो उनके खिलाफ शुरुआत में किस आधार पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं बाद में अज्ञात बाइक सवार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

मामले में सिटी कोतवाली पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। कोतवाली टीआई हेमंत शर्मा से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान मिलने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed