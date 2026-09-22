सागर में एक ही नंबर की दो बसें जब्त: एक भोपाल रोड पर मिली, दूसरी बेगमगंज में; परिवहन विभाग ने शुरू की जांच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच के दौरान प्रवर्तन दल ने यात्री बस क्रमांक MP10P0603 को जब्त किया। इसी बीच बेगमगंज (जिला रायसेन) से संभागीय सुरक्षा जांच दल, भोपाल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ठीक इसी पंजीयन क्रमांक MP10P0603 वाली एक अन्य बस को भी आज ही बेगमगंज में जब्त कर सुरक्षा के लिए थाने में खड़ा किया गया है। एक ही पंजीयन नंबर पर दो अलग-अलग बसों का संचालन अपने आप में एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, जिसकी उच्च स्तर पर जांच की जा रही है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों ही यात्री बसें मूल रूप से राहतगढ़ से संचालित हो रही थीं। सागर में पकड़ी गई बस राहतगढ़ से सागर रूट पर चल रही थी, जबकि बेगमगंज में जब्त की गई बस राहतगढ़ से बेगमगंज के बीच यात्रियों को ढो रही थी।ये भी पढ़ें-एक ही पंजीयन क्रमांक से दो भिन्न-भिन्न बसों का अवैध संचालन किए जाने से परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग अब यह पता लगाने में जुट गया है कि इनमें से असली और वैध बस कौन सी है और फर्जी नंबर प्लेट या दस्तावेजों के सहारे कौन सी बस चलाई जा रही थी। इस गंभीर मामले में दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।