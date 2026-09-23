छिंदवाड़ा में स्वाइन फ्लू की दस्तक: बाहर से लौटे व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अर्चना कैथवास ने बताया कि मरीज के पॉजिटिव मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सर्वे किया। मरीज के संपर्क में आए लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग पूरी कर ली गई है। साथ ही, क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर संदिग्ध लक्षण वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मरीज की पत्नी की भी जांच कराई गई थी। उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। फिलहाल मरीज के परिवार और संपर्क में आए लोगों की निगरानी की जा रही है। विभाग की ओर से संक्रमण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।सीएमएचओ डॉ. कैथवास ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले के किसी अन्य निजी अस्पताल से स्वाइन फ्लू के मरीज को नागपुर रेफर किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सामने आ रही चर्चाओं की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है और स्थिति नियंत्रण में है।ये भी पढ़ें-मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री और उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने के साथ संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य सर्वे कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति में स्वाइन फ्लू से जुड़े लक्षण सामने आने पर उसकी जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है।