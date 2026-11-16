सागर में हादसा: ड्यूटी से घर लौट रहे बंसल हॉस्पिटल के दो गार्डों को तेज रफ्तार अर्टिगा ने रौंदा, मौके पर मौत

कर्रापुर पुलिस चौकी अंतर्गत फोरलेन मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक सागर स्थित बंसल हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल व्यवस्था को लेकर प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रति नाराजगी जताई है।

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