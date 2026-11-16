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सागर में हादसा: ड्यूटी से घर लौट रहे बंसल हॉस्पिटल के दो गार्डों को तेज रफ्तार अर्टिगा ने रौंदा, मौके पर मौत

Mon, 16 Nov 2026 06:19 PM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Mon, 16 Nov 2026 06:19 PM IST
सार

सागर के कर्रापुर फोरलेन मार्ग पर तेज रफ्तार अर्टिगा कार की टक्कर से बाइक सवार बंसल हॉस्पिटल के दो सुरक्षा गार्ड मनोज सेन और धर्मेंद्र राय की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने सड़क पर पड़ी मुरम को हादसे की वजह बताते हुए एनएचएआई से कार्रवाई की मांग की है। 

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Tragedy Near Karrapur: Speeding Ertiga Rams Bike, Killing Two Guards; Locals Blame Road Gravel
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कर्रापुर पुलिस चौकी अंतर्गत फोरलेन मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक सागर स्थित बंसल हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत थे। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल व्यवस्था को लेकर प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रति नाराजगी जताई है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम गोरा निवासी मनोज सेन और धर्मेंद्र राय बंसल हॉस्पिटल में ड्यूटी समाप्त करने के बाद मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कर्रापुर के पास फोरलेन मार्ग पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर कार की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे में मृतकों की पहचान ग्राम गोरा, वार्ड क्रमांक 12 निवासी मनोज सेन (पिता भागीरथ सेन) और धर्मेंद्र राय के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कर्रापुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।


सड़क पर पड़ी मुरम को हादसे की वजह बता रहे ग्रामीण
हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि फोरलेन सड़क पर निजी तौर पर मुरम डाल दी गई है, जिसके कारण सड़क पर वाहन अनियंत्रित हो रहे हैं। लोगों का दावा है कि इसी मुरम के कारण अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, सड़क पर पड़ी मुरम के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस समस्या को लेकर पूर्व में भी NHAI के अधिकारियों को शिकायत और सूचना दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क से मुरम हटाई जाती और सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो शायद दो युवकों की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन और NHAI से सड़क पर पड़ी मुरम तत्काल हटवाने तथा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

दुर्घटनास्थल का छायाचित्र

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