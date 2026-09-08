सागर: जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन सख्त, बंडा-शाहगढ़ की 100 से अधिक पंचायतों में चलेगा नशामुक्ति अभियान

बंडा विधानसभा क्षेत्र में हुई जहरीली शराब की घटना के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बंडा और शाहगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विशेष नशामुक्ति जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को नशे के घातक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और अवैध शराब व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रभावी अंकुश लगाना है। कलेक्टर पाल ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक और स्वास्थ्य अमले को आपसी समन्वय के साथ पूरी तत्परता से काम करने और परिणाममूलक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन