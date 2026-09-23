इंदौर: इस एक फिल्म ने रातों-रात चमका दिया शहर का नाम, ऑस्कर तक पहुंची गूंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Thu, 24 Sep 2026 06:34 AM IST
सार
इंदौर के लेखक-निर्देशक देवेंद्र मालवीय की फुल-लेंथ वन-शॉट हिंदी फिल्म 2020 दिल्ली ने 99वें ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि की 33 फिल्मों की चयन सूची में जगह बनाई है। शहर में शूट हुई इस फिल्म का इस स्तर तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है।
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विस्तार
इंदौर के लेखक और निर्देशक देवेंद्र मालवीय की हिंदी फीचर फिल्म 2020 दिल्ली ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह फिल्म 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुनने के वास्ते गठित फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन प्रक्रिया में विचार की गई 33 भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल हुई। विभिन्न भाषाओं की इन फिल्मों में 14 हिंदी फिल्में शामिल थीं, जहां इस फिल्म को 25वें क्रमांक पर स्थान मिला।
इंदौर की लोकेशन और स्थानीय प्रतिभाओं का योगदान
इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से इंदौर की प्रमुख लोकेशनों जैसे जूनी इंदौर ब्रिज और रीजनल पार्क में की गई है। फिल्म के लेखक व निर्देशक देवेंद्र मालवीय मूल रूप से इंदौर के ही निवासी हैं। शहर के स्थानीय कलाकारों और तकनीकी टीम के सहयोग से तैयार हुई इस फिल्म का राष्ट्रीय स्तर की ऑस्कर चयन प्रक्रिया तक पहुंचना इंदौर के फिल्म उद्योग और स्थानीय कलाकारों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।
तकनीकी खासियत और प्रदर्शन का माध्यम
यह फिल्म अपनी विशेष निर्माण तकनीक के कारण लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसे फुल-लेंथ वन-शॉट हिंदी फीचर फिल्म के रूप में तैयार किया गया है, यानी पूरी कहानी को बिना किसी कट के एक ही निरंतर प्रवाह में फिल्माया गया है। मिडास टच फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद अब एप्पल टीवी, यूट्यूब मूवीज और बुकमायशो स्ट्रीम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दर्शकों के लिए उपलब्ध है। ऑस्कर की दौड़ में शामिल होने के बाद निर्देशक देवेंद्र मालवीय जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाले हैं।
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इंदौर की लोकेशन और स्थानीय प्रतिभाओं का योगदान
इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से इंदौर की प्रमुख लोकेशनों जैसे जूनी इंदौर ब्रिज और रीजनल पार्क में की गई है। फिल्म के लेखक व निर्देशक देवेंद्र मालवीय मूल रूप से इंदौर के ही निवासी हैं। शहर के स्थानीय कलाकारों और तकनीकी टीम के सहयोग से तैयार हुई इस फिल्म का राष्ट्रीय स्तर की ऑस्कर चयन प्रक्रिया तक पहुंचना इंदौर के फिल्म उद्योग और स्थानीय कलाकारों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।
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तकनीकी खासियत और प्रदर्शन का माध्यम
यह फिल्म अपनी विशेष निर्माण तकनीक के कारण लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसे फुल-लेंथ वन-शॉट हिंदी फीचर फिल्म के रूप में तैयार किया गया है, यानी पूरी कहानी को बिना किसी कट के एक ही निरंतर प्रवाह में फिल्माया गया है। मिडास टच फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद अब एप्पल टीवी, यूट्यूब मूवीज और बुकमायशो स्ट्रीम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दर्शकों के लिए उपलब्ध है। ऑस्कर की दौड़ में शामिल होने के बाद निर्देशक देवेंद्र मालवीय जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाले हैं।
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