इंदौर: इस एक फिल्म ने रातों-रात चमका दिया शहर का नाम, ऑस्कर तक पहुंची गूंज

विज्ञापन

इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से इंदौर की प्रमुख लोकेशनों जैसे जूनी इंदौर ब्रिज और रीजनल पार्क में की गई है। फिल्म के लेखक व निर्देशक देवेंद्र मालवीय मूल रूप से इंदौर के ही निवासी हैं। शहर के स्थानीय कलाकारों और तकनीकी टीम के सहयोग से तैयार हुई इस फिल्म का राष्ट्रीय स्तर की ऑस्कर चयन प्रक्रिया तक पहुंचना इंदौर के फिल्म उद्योग और स्थानीय कलाकारों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।यह फिल्म अपनी विशेष निर्माण तकनीक के कारण लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसे फुल-लेंथ वन-शॉट हिंदी फीचर फिल्म के रूप में तैयार किया गया है, यानी पूरी कहानी को बिना किसी कट के एक ही निरंतर प्रवाह में फिल्माया गया है। मिडास टच फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद अब एप्पल टीवी, यूट्यूब मूवीज और बुकमायशो स्ट्रीम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दर्शकों के लिए उपलब्ध है। ऑस्कर की दौड़ में शामिल होने के बाद निर्देशक देवेंद्र मालवीय जल्द ही अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाले हैं।