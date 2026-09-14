शासकीय भूमि पर प्रशासन का बुलडोजर: जिले भर में अवैध ढाबे और निर्माण ध्वस्त, सागर शहर में भी हटा अतिक्रमण

कलेक्टर प्रतिभा पाल के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के औद्योगिक क्षेत्र ग्राम सिदगुवां में बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी और बुलडोजर के जरिए आधा दर्जन से अधिक अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा खिमलासा क्षेत्र में भी अवैध अतिक्रमण हटाया गया है।

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